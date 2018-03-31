مدير أمن الإسكندرية يضع خطة لتأمين الكنائس في أعياد الربيع

قال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إنه قام بإعطاء تعليمات للأجهزة الأمنية بوضع خطة أمنية، استعدادًا لاحتفالات الأقباط بأعياد القيامة والربيع، التى ستشمل تأمين جميع دور العبادة المسيحية من خلال عدة محاور رئيسية.



وأضاف «النمر» أنه قام بعمل عدة خطوات استباقية، حيث كلف إدارة مرور الإسكندرية بشن عدة حملات مرورية لضبط كافة المخالفات المرورية وتحقيق السيولة المرورية اللازمة لمواجهة التكدسات المرورية فى أوقات الصلوات وأيضًا وضع خطة تصورية للمحاور الرئيسية والمحاور البديلة بالمحافظة، لتحقيق السيولة المرورية على أكمل وجه خلال الاحتفالات والصلوات.



ووجه إدارة شرطة المرافق بالقيام بعدة حملات لإزالة الإشغالات ورفع مخالفات الباعة الجائلين ورفع المركبات المتروكة منذ فترة أمام جميع الكنائس والمنشآت الهامة والسياحية خشية استخدامها فى أية أعمال عنف.



وكلف «النمر» إدارة البحث الجنائى بتوسيع دائرة الاشتباه فى محيط دور العبادة المسيحية والمنشآت الهامة والسياحية بفحص جميع المترددين على تلك المنشآت والتنسيق الأمنى بين حارسى العقارات وإدارات الفنادق ووضع خدمات سرية فى محيط دور العبادة المسيحية والمنشآت الهامة والسياحية وتأمين أسطح العقارات المطلة على تلك البنايات، بالأضافة للخدمات النظامية والسرية الثابتة أمام الكنائس والمنشآت الهامة.



ووجه مدير الأمن إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل دور العبادة المسيحية والمنشآت الهامة والسياحية، للكشف الجيد لمحيط تلك المنشآت عن مفرقعات أو متفجرات.



كما تم التنسيق مع جميع الكنائس لضرورة تواجد فرد تابع للكنيسة يتواجد بصفة مستمرة بجوار بوابة كشف المعادن وأيضًا وضع كاميرات مراقبة وربطها مع غرفة التحكم بالكاميرات في المديرية، وتم عمل تمركزات أمنية ثابتة وأقوال أمنية متحركة بدائرة كل قسم مكونة من مجموعات من الأمن المركزى ورجال المباحث الجنائية للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث أى شىء يهدد الأمن والتشديد على الأكمنة الحدودية وإدارة تأمين الطرق بالانتشار المكثف للقوات على جميع الطرق السريعة والصحراوية والفحص الجيد لجميع حالات الاشتباه فى الأكمنة الحدودية.