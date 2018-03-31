القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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سياسي
السبت 31/مارس/2018 - 01:03 م

وكيل أول «النواب» يهنئ «الوفد» بفوز «أبو شقة» برئاسته

السيد محمود الشريف
السيد محمود الشريف
كريمة أبو زيد
dostor.org/2111797

تقدم السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، بالتهنئة إلى حزب "الوفد" بما شهده أمس الجمعة من عرس انتخابى ديمقراطى لانتخاب رئيس جديد خلفًا للدكتور السيد البدوى الذى انتهت ولايته رئيسًا للحزب.

وأكد "الشريف" فى تهنئتة أن حزب "الوفد" شرف بفوز المستشار بهاء أبو شقة رئيسًا للحزب لمدة 4 سنوات مقبلة فى جو ديمقراطى بين كافة المرشحين المنافسين له، وفى ظل مرحلة استثنائية تمر بها البلاد، تحتاج إلى قيادات سياسية حزبية واعية بخطورة المرحلة، تستطيع دعم الدولة المصرية ودعم القيادة السياسية داخليًا وخارجيًا فى كافة القضايا.

وأشار إلى أن فوز "أبوشقة" بمثابة إثراء للحياة السياسة، لما يتمتع به من صفات سياسية عديدة، خاصة أنه معروف بين الزملاء من أعضاء البرلمان بدماثة الأخلاق والسلوك المميز في التعامل مع الغير بأسلوب مهذب، فهو السياسي البارع الذى يجمع ما بين الحنكة السياسية والخبرة القانونية وأنة رجل المواقف الصعبة، والمتابع الجيد للأحداث السياسية الجارية، والقادر على إدارة دفّة الحوار، واتخاذ القرارات التي يرى أنها الصواب في الوقت المناسب والزمن المناسب وبدون تردد، وهو ما يصب فى مصلحة هذا الحزب العريق والحياة الحزبية والسياسية فى مصر.

كما وجه "الشريف" التحية للدكتور السيد البدوى ونجاحه على مدار 8 سنوات فى إدارة الحزب فى أصعب الفترات التى مرت بها مصر من خلال ثورتين وله أدواره التى لعبها من أجل مصلحة الوطن، ومشاركته فى إسقاط الإخوان تحقيقًا لإرادة الشعب المصرى ومشاركته الفعالة فى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل بناء مصر الجديدة.

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