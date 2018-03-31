القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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سياسي
السبت 31/مارس/2018 - 01:02 م

«محامين سوهاج» تُعلن فتح الحجز لعمرة «شعبان رمضان» للأعضاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الحسين عبيد
dostor.org/2111795

أعلنت نقابة المحامين في سوهاج، عن فتح باب الحجز لرحلة عمرة شهري شعبان ورمضان، بالتعاون مع إحدي شركات السياحة الدينية، تحت رعاية النقيب، ماهر رشوان.

وقال أحمد طبزة، عضو المجلس، أن قيمة الاشتراك تبلغ 14 ألف جنيه، ويتضمن برنامج الرحلة يتضمن الإقامة خمسة عشر يومًا في أفخم فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار، إلى أن السفر في 23 شعبان، من مطار سوهاج إلى ينبع ثم الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، والإقامة خمسة أيام في مكة ثم السفر للمدينة لمدة خمسة أيام، والعودة لمكة المكرمة لأداء عمرة رمضان، لمدة خمسة أيام، والعودة إلى سوهاج.

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