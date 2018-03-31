القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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القبلة
السبت 31/مارس/2018 - 11:55 ص

ياسر عبدالباسط: لن أزور القدس إلا بتأشيرة فلسطينية

ياسر عبد الباسط عبد
ياسر عبد الباسط عبد الصمد
حماد الرمحي
dostor.org/2111680

ندد القارئ الشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد بالجرائم الوحشية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسيرات السلمية التي قام بها الفلسطينيون في ذكرى «يوم الأرض».

وقال نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في تصريح خاص لـ«الدستور» إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تتنافي مع كل الأديان السماوية والوضعية، وتتعارض مع الإنسانية نفسها لأنها جرائم قتل وإبادة، وهي التي حرمها الله في كتابه العزيز حيث قال تعالى: « وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ»

مشيرًا إلى أن الله تعالى ربط بين اليهود وجرائم القتل في القرآن الكريم وحذرهم من اقتراف هذه الجريمة حيث قال تعالى: « مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا».

وشدد«عبد الصمد» على أنه رفض العديد من العروض الفلسطينية لإحياء بعض الليالي والحفلات الدينية في الأراضي الفسطينية المحتلة والقدس الشريف، احتجاجًا على عمليات القمع الوحشية ضد الفلسطينيين العزل، فضلًا عن أن هذه الحفلات كانت ستتم تحت الحماية الإسرائيلية، وبتأشيرة من سلطات الاحتلال، مضيفًا لن أزور الأقصى الجريح بتأشيرة إسرائيلية.

وأكد على أنه يجيد اللغة العبرية فضلًا عن إجادته للغتين الإنجليزية والفرنسية، وأنه يعلم تاريخ إسرائيل الدموي ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما جعله يرفض زيارة الأقصى الشريف لقطع محاولات التطبيع التي تسعى إليها إسرائيل.

ياسر عبدالباسط: لن أزور القدس إلا بتأشيرة فلسطينية
ياسر عبدالباسط: لن أزور القدس إلا بتأشيرة فلسطينية
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