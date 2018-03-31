القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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السبت 31/مارس/2018 - 11:53 ص

موسكو: تفتيش الطائرة الروسية فى لندن «عملًا استفزازيًا»

طائرة الروسية في
طائرة الروسية في لند
وكالات
dostor.org/2111675

قال فيتالى ميترافانوف، قائد طائرة الركاب الروسية التى تعرضت أمس للتفتيش بمطار هيثرو في لندن، إن رجال الأمن البريطانى بحثوا عن مواد محظورة داخل الطائرة.

وأضاف ميترافانوف أن مجموعة من الأشخاص بملابس مدنية وبرفقة كلاب بوليسية، دخلوا الطائرة بعد أن طلبوا من الركاب مغادرتها.

وأعلن هؤلاء أنه يجب تفتيش الطائرة بحثًا عن مواد محظورة على متنها، وأصروا على تنفيذ التفتيش من دون وجود الطاقم، وسمحوا لقائد الطائرة فقط بالبقاء فيها على الرغم من أن هذه الخطوات يجب أن تجري، بحضور كل المضيفين والمضيفات.

وقال ميترافانوف إنه بقى في مقصورة القيادة بناء على طلب مجموعة المفتشين التي ضمت 5 - 6 أشخاص.

وذكر قائد الطائرة أن ذلك تسبب فى تأخير موعد إقلاع الطائرة أكثر من 5 ساعات، قائلًا: "وافقنا على التفتيش، فقط لرغبتنا فى إنجاز الرحلة الجوية، وتم تنسيق ذلك مع القنصل الروسي وممثلي خدمة سلامة الطيران".

ووجهت السفارة الروسية مذكرة احتجاج إلى الخارجية البريطانية على خلفية الحادث واعتبرت ذلك استفزازًا فظًا جديدًا من جانب السلطات البريطانية.

واعتبرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التصرف البريطانى "عملًا استفزازيًا".

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