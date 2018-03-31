القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 11:49 ص

ضبط شخصين بحوزتهما 71 لفافة من الهيروين بدمياط

ضبط شخصين
ضبط شخصين
dostor.org/2111672

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ضبط العناصر الإجرامية، خاصة حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمتاجرين بها.

أسفرت عن ضبط شخصين مقيمين في شربين بالدقهلية، أثناء استقلالهما سياره ربع نقل قيادة الأول في دمياط الجديدة، وبحوزتهما (71 لفافة من مخدر الهيروين، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى، فرد خرطوش محلى الصنع، 4 طلقات نارية لذات العيار).

وتم اتخاذ الإجراءت القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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