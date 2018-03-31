ضبط شخصين بحوزتهما 71 لفافة من الهيروين بدمياط

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ضبط العناصر الإجرامية، خاصة حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمتاجرين بها.



أسفرت عن ضبط شخصين مقيمين في شربين بالدقهلية، أثناء استقلالهما سياره ربع نقل قيادة الأول في دمياط الجديدة، وبحوزتهما (71 لفافة من مخدر الهيروين، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى، فرد خرطوش محلى الصنع، 4 طلقات نارية لذات العيار).



وتم اتخاذ الإجراءت القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.