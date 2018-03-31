القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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اقتصاد
السبت 31/مارس/2018 - 11:49 ص

خبراء: الاحتياطي يواصل الارتفاع وتوقعات بوصوله لـ45 مليار دولار

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
راندا التوني
dostor.org/2111671

نجح البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في تحسين مستويات رصيد الاحتياطي الأجنبي لمصر، والوصول به إلى أعلى مستوياته، في زيادة عما كان عليه قبل عام 2011.

واستطاع البنك المركزي الوصول برصيد الاحتياطي الأجنبي إلى 42.5 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، وسط توقعات باستمرار الاحتياطي في الارتفاع في ظل استقرار أوضاع الموارد الدولارية، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج.

ويعلن البنك المركزي المصري، رصيد الاحتياطي الأجنبي لديه خلال الأسبوع الجاري، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع، ومن المتوقع أن يصل إلى 45 مليار دولار خلال العام الجاري 2018.

في هذا السياق، قال حسين رفاعي، رئيس بنك قناة السويس، إن نجاح البنك المركزي في الوصول إلى أعلى معدلات رصيد الاحتياطي تاريخيًا، هو مؤشر جيد على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف "رفاعي"، لـ"الدستور"، أنه من المتوقع أن يستمر رصيد الاحتياطي خلال الفترة المقبلة في التزايد أو الاستقرار، لافتا إلى أن نسب التراجع في رصيد الاحتياطي أصبحت ضعيفة.

من جهته، أضاف الخبير المصرفي محمد بدرة أن الزيادة في رصيد الاحتياطي الأجنبي جاءت نتيجة السياسة الرشيدة التي تتبعها إدارة البنك في ادارة الملف مؤخرا، مشيرًا إلى أن القروض الدولية وحصيلة السندات الدولارية هي عامل مساعد في زيادة رصيد الاحتياطي، وليس أساسيًا.

وقال إن الاحتياطي عاد إلى ما كان عليه ما قبل عام 2011، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدًا من التطور في المؤشرات على الصعيد المصرفي.

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