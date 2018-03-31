بدء اجتماع «اتصالات النواب» لمناقشة «جرائم تقنية المعلومات»

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستماع لعدد من عمداء كليات الهندسة والحاسبات.



وقال السعيد إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات وتم من خلالها الاتفاق على 26 مادة من إجمالي 45 مادة موضحًا أنه تم عقد اجتماعات مع رؤساء الجامعات، قائلا نأمل أن يكون اجتماع اليوم فيه زاوية جديدة تضاف إلى للقانون.



وأضاف السعيد خلال اجتماع اللجنة أننا بحاجة ملحة إلى هذا القانون الذي تأخرنا فيه ما يقرب من 15 سنة فيما يخص حرية تداول المعلومات.



ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.



ويتكون مشروع القانون من 45 مادة، متضمنة نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات.