ارتفاع التضخم في فرنسا لأعلى مستوياته بسبب أسعار التبغ

أعلن مكتب الإحصاء الفرنسي، ارتفاع حجم التضخم في فرنسا خلال مارس الجارى، إلى أعلى مستوى له خلال أكثر من 5 سنوات.



وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في مارس بنسبة 1.5 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، مقابل زيادة سنوية بنسبة 1.2 % في فبراير.



وفاقت هذه الزيادة التضخم السنوي المتوقع لهذا الشهر عند 1.4 %.



يذكر أن هذه هي أعلى نسبة للتضخم منذ أكتوبر عام 2012 عندما بلغ معدل التضخم آنذاك 1.9 %.



ويرجع ارتفاع التضخم في الشهر الحالي إلى ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات الغذائية والتبغ.

