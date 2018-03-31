القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 11:45 ص

سبب استبعاد «بولس.. رسول المسيح» من السينمات

فيلم «بولس.. رسول
فيلم «بولس.. رسول المسيح
محمد قدري
dostor.org/2111665

رفعت قاعات ودور العرض السينمائية المصرية فيلم «بولس.. رسول المسيح»،بصورة جماعية، ولم يتواجد حاليا إلا في سينمتي صن سيتي وفاميلي المعادي.

وقال أحد المصادر داخل شركة توزيع كبرى، إن رفع الفيلم لم يستند على أي أساس رقابي أو ديني أو غيره وأنه تواجد في السينمات لعدة أيام، ولكن إيراداته الضعيفة هي من قادته للاستبعاد، حيث جمع 173 ألف جنيهًا فقط خلال ما يقرب من أسبوع.

ويناقش الفيلم قصة «لوقا» الطبيب المعالج والصديق المخلص، يخاطر بحياته في كل مرة يخطط للذهاب إلى روما من أجل زيارة صديقه «بولس»، المُحتجَز في أقسى سجون «نيرو» وأكثرها صرامة، والذي يعد من أبرز تلاميذ السيد المسيح.

الفيلم بطولة جيمس فوكنر، جيم كافيزيل، جوان والي، أوليفر مارتينز، وجون لينش، ومن تأليف وإخراج آندرو هيات.

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