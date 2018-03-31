«الأهلى للصرافة» تفتتح 16 فرعًا جديدًا خلال 2018

كشف عبدالمجيد محيي الدين، رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي للصرافة"، التابعة للبنك الأهلي المصري، عن استهداف الشركة افتتاح 16 فرعًا جديدًا خلال العام الجاري 2018.



وأضاف "عبدالمجيد" لـ"الدستور"، أن الشركة تمتلك حاليا 4 أفرع، ومن المستهدف الوصول إلى 20 فرعًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.



وقال إنه جارٍ البحث عن أماكن ملائمة للفروع بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، الشرقية، والمنوفية".



جدير بالذكر أنه تم تأسيس الشركة برأسمال مصدر يبلغ 200 مليون جنيه ومدفوع 50 مليون جنيه، وتنوى إدارة الشركة التوسع فى شبكة فروع يتم توزيعها جغرافيًا وفقا لاستراتيجية موضوعة لتغطي محافظات القاهرة والإسكندرية والقناة والوجهين البحرى والقبلى، والمخطط أن يصل عددها إلى 50 فرعًا خلال 3 سنوات.