الشرق الأوسط: قلق في سنجار من تكرار تهديدات إردوغان باقتحامها

ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، عن تنامي القلق والخوف في منطقة سنجار العراقية، من تنفيذ الرئيس التركي رجب طيب إردغان تهديداته بإمكانية دخول المدينة.



وجدد إردوغان - في وقت سابق- ما سماه انفتاح بلاده للعمل مع الحكومة العراقية من أجل إنهاء أنشطة حزب العمال الكردستاني في العراق، حيث قال بمقر حزب العدالة والتنمية الحاكم بأنقرة: «إن تركيا تعتبر منطقة سنجار مثل معقل لحزب العمال الكردستاني، ويمكننا أن نذهب إلى هناك على حين غرة».



ومن جهته، رأى البرلمان العراقي، أن تهديدات إردوغان بدخول قواته إلى منطقة سنجار، جس نبض للشارع العراقي في مدى جدية بغداد للتعامل مع هذا الملف.



وقال حاكم الزاملي، رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان: «جرى العديد من الاتصالات بين أنقرة وبغداد خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تنسيق جيد بين الجانبين»، مضيفًا إلى أن أردوغان في بعض الاحيان يطلق تصريحات لا تمت بالحقيقة بصلة، مثلمًا أن قواته نفذت عملية عسكرية في سنجار وهو لم يحصل في وقتها.

