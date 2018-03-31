دفاع متهم في «فض رابعة»: جريمة القتل في القضية غير مكتملة الأركان

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، إلى مرافعة دفاع 10 متهمين في قضية "فض رابعة "، والمتهم فيها بديع، وعدد من قيادات الجماعة الإرهابية.



ودفع ببطلان أمر الإحالة لتضمنه وقائع لم تكن مجرمة في تاريخ الواقعة، لأن جماعة الإخوان لم تكن محظورة في ذلك الوقت، ومخالفته مبدأ عدم رجعية القوانين.



كما دفع بانتفاء وصف الإرهاب على الواقعة، وبطلان القبض والتفتيش لكونه عشوائيًا، ودفع ببطلان محضر التحريات، لعدم وجود محضر تفصيلي يوضح عملية ضبط كل متهم.



ودفع بعدم توافر أركان جريمة القتل أو الشروع في القتل، كما دفع بعدم توافر أركان جريمة استعراض القوة، ومقاومة السلطات.





كما دفع بانتفاء جريمة حيازة أسلحة بخصوص موكليه،ودفع ببطلان التحريات لكونها تحريات مكتبية، وطلب البراءة لموكليه في نهاية مرافعته.



وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليًا»، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين، وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

