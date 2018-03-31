القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 11:41 ص

«حدائق أكتوبر» يحذر من التعامل على قطعة أرض بطريق الواحات

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
محمد إبراهيم
dostor.org/2111661

حذر المهندس صلاح متولي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، المواطنين والجهات المختلفة، من التعامل على قطعة الأرض بمساحة 16 ألف م2 بطريق الواحات، والمنشور بشأنها إعلان لبيعها بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة لصالح إحدى الشركات بغرض التنمية والتطوير، انطلاقًا من حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أموال ومصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.
وأوضح أن هذه القطعة ضمن الأرض المخصصة لشركة الزهراء للاستثمار والتنمية العقارية المخصص لها القطعة رقم 8 بمسطح 3846 فدانًا بمنطقة حدائق أكتوبر، طبقًا لبنود العقد المبرم معها، ولم يسبق للهيئة الموافقة على أى تصرف ناقل للملكية لتلك القطعة.
وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على جميع الأراضي الواقعة داخل كردون مدينة حدائق أكتوبر، والمحددة بالقرار الجمهوري رقم 192 لسنة 2000، وتحتفظ الهيئة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الشأن.


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