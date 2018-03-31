القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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محافظات
السبت 31/مارس/2018 - 11:41 ص

الأقصر تتزين للاحتفال بعيد الربيع

محافظة الأقصر
محافظة الأقصر
الأقصر – هدى الأمير
dostor.org/2111659

أنهت محافظة الأقصر استعداداتها لاستقبال عيد الربيع، وكلف الدكتور محمد بدر، المحافظ، بتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع مع التأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيئية للرنجة والفسيخ التي تشهد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين خلال هذه الفترة.

وقال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف التموينى وتوفير جميع السلع الخاصة بهذه المناسبة.

وأضاف أنه تم تكثيف الرقابة على المخابز البلدية والطباقى، وتشغيلها بكامل حصتها والتأكد من إنتاج الخبز بالأوزان والمواصفات القانونية مع العمل على توافر الخبز بالأماكن العامة والمتنزهات ومستودعات بيع الدقيق البلدي لضمان صرف حصص المواطنين بالأسواق وأماكن حيازة وتداول الأسماك بكل أنواعها وأماكن حفظ وتخزين الأسماك بكل أنواعها والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من عرض كميات مناسبة من الفسيخ والرنجة والبيض بأسعار مناسبة وسحب عينات من الأسماك المملحة وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها وأيضًا سحب عينات من الألوان الصناعية المستخدمة فى تلوين البيض وإرسالها إلى معامل التحاليل.

وفي سياق متصل أكد الدكتور عبدالجواد أحمد، وكيل وزارة الصحة، إنهاء كل الاستعدادات الخاصة بغرف الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية داخل محافظة الأقصر وكل القرى والنجوع عن استقبال أى حالات مرضية والتعامل معها فورا مع التنبيه بتوفير الأمصال اللازمة لمواجهة اى حالات طارئة.

وشدد اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، علي إنه تم إرسال تعليمات إلي جميع القطاعات والأقسام الشرطية للالتزام بها وأسلوب التعامل والخطط خلال فترة احتفال المواطنين بعيد شم النسيم، موضحًا أنه تم تكليف فرق من الأجهزة الأمنية وإدارة المفرقعات لتكثيف التفتيش أمام الكنائس والمناطق السياحية بالمحافظة والحدائق العامة ومنطقة كورنيش النيل.

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