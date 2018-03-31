ذعر بين أهالى سرس الليان بسبب ظهور «كوبرا»

تقدم أهالي عزبة السرجانى بسرس الليان، التابعة لمدينة سرس الليان بالمنوفية، ببلاغ إلى قسم شرطة منوف، عن وجود ثعبان يشبه أفعى «الكوبرا» يثير الذعر بين أهالي عزبة السرجانى، بعد العثور عليه بطول 5 أمتار.



وقال معوض الشامي، أحد أبناء العزبة، إنه تم إبلاغ نائب رئيس مجلس محلى منوف، صباح اليوم السبت دون جدوى، وتم إخطار النائب البرلماني عن دائرة سرس الليان، ومنوف "أسامة شرشر"، الذي أكد أنه في الطريق إليهم، وجارٍ البحث حاليًا عن الثعبان فيما لم تقع أي إصابات وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

