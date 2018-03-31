إحباط تهريب 26 ساعة يد مزودة بكاميرات لداخل البلاد بالمطار

أحبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، محاولة تهريب 26 ساعة يد مزودة بكاميرا إلى داخل البلاد.



أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، وصول طرد من إحدى الدول الأجنبية، مخبأ به عدد من ساعات يد مزودة بكاميرات.



عقب تقنين الإجراءات، بالاشتراك مع الجهات المعنية، تم إعداد لجنة لجرد مشمول الطرد، وتبين احتواؤه على «26 ساعة يد رجالي مزودة بكاميرا»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة التي باشرت التحقيق.

