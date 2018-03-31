تشييع جنازة عالم الفيزياء الفلكية ستيفن هوكينج في كمبريدج اليوم

تقام، اليوم السبت، جنازة عالم الفيزياء ستيفن هوكينج، في كنيسة في كمبريدج، بالقرب من الكلية التي تخرج فيها «هوكينج» منذ أكثر من خمسة عقود.



وأضافت «B.B.C» أنه تم دعوة 500 من أفراد أسرته وأصدقائه وزملائه لحضور مراسم الجنازة الخاصة اليوم السبت، على أن يتم دفن رماد هوكينج في يونيو، بالقرب من رفات سير إسحاق نيوتن في ويستمنستر آبي.



وكان قد تم تشخيص حالة «هوكينج» في عمر 21 عامًا بأنه مصاب بمرض «التصلب العضلي الجانبي» أو «ِA.L.S»، وهو شكل من أشكال أمراض الأعصاب الحركية غير قابل للشفاء، الذي جعله قعيدًا، وكان يحتاج لاستخدام أداة للحديث للتواصل، وتوفي أثناء نومه في 14 مارس عن عمر ناهز 76 عامًا.



وأكد عالم الفيزياء لهيئة الإذاعة البريطانية، العام الماضي: «إنه لم يتوقع على الإطلاق أن يصل إلى عمر 75 عامًا».



وقال «هوكينج»: «إن أعظم إنجازاته كانت اكتشافه أن الثقوب السوداء ليست سوداء بشكل كامل، وهو أمر حاسم لتفهم كيفية حل المفارقات بين ميكانيكا الكم والنسبية العامة».

