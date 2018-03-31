«اتصالات النواب» تستكمل مناقشة جرائم تقنية المعلومات.. اليوم

تستكمل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة نضال السعيد، مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتستمع لعدد من عمداء كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات حول مواد مشروع القانون.



ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.



ويتكون مشروع القانون من 45 مادة، متضمنة نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات.