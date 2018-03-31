أمريكا تعلن أبريل شهر التوعية ضد الاعتداءات الجنسية

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن أبريل المقبل سيكون شهر التوعية الوطنية ضد الاعتداءات الجنسية ومنع حدوثها، وذلك وسط احتدام النقاش وطنيًا حول هذه المسألة.

وقال ترامب، فى إعلان نشره البيت الأبيض أمس الجمعة، إن جرائم الاعتداءات الجنسية لا تزال منتشرة بشكل مأسوى فى مجتمعنا، وغالبًا ما يفلت مرتكبوها من المحاسبة، مضيفًا أن هذه الجرائم الشنيعة تُرتكب دون تمييز فى ظل علاقات حميمة، فى أماكن عامة.

وتابع ترامب: "لكن كثيرًا ما يلزم ضحايا الاعتداء الصمت، ربما يخشون انتقام الجانى، أو لا يثقون بالنظام القضائى، أو يجدون صعوبة فى مواجهة الألم المرتبط بالتجربة المريرة.. إن إدارتى ملتزمة بزيادة مستوى التوعية بشأن الاعتداءات الجنسية وتمكين الضحايا من التعرف إلى الجناة لمحاسبتهم".

وكانت 20 امرأة على الأقل اتهمت ترامب علنًا بالتورط فى اعتداءات أو مضايقات جنسية قبل توليه الرئاسة، وطالما أصر البيت الأبيض على تكذيبهن، والشهر الماضى وصف ترامب، اتهامه بتقبيل موظفة استقبال دون موافقتها، بأنه "كذب"، داعيًا بدلًا عن ذلك إلى التدقيق فى "حياة النسوة اللواتى يأخذن أموالًا لتلفيق قصص عنى.. إحداهن سددت رهن منزلها".



