تأجيل محاكمة متهمين بقتل طالب «أوليكس» لـ7 أبريل المقبل

أجلت محكمة جنايات الطفل، محاكمة طالبين متهمين بقتل طالب هندسة، بعد استدراجه لشراء "لاب توب" في النزهة لـ7 أبريل المقبل.



كان النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة متهمين اثنين إلى محكمة جنايات الأحداث في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة شرق القاهرة الكلية، وذلك لاتهامهما بقتل طالب جامعي بكلية هندسة جامعة بنها، بمنطقة النزهة، بعدما استدرجاه لشراء جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" عبر أحد التطبيقات الإلكترونية للتسوق.



وتبين من التحقيقات، أن الطالب المجنى عليه حضر في الموعد المتفق عليه، غير أن المتهمين باغتاه بأن أشهرا أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وأعداها مسبقًا لهذا الغرض، واعتديا عليه بطعنات قاتلة، واستوليا على هاتفه المحمول، ومبلغ 25 ألف جنيه، كان بحوزته لشراء الكمبيوتر المحمول، ولاذا بالفرار قبل أن تتمكن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إلقاء القبض عليهما، وتقديمهما للنيابة العامة.



وأسندت النيابة العامة في التحقيقات إلى المتهمين ارتكابهما جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالسرقة.

