الدفاع بـ«فض رابعة»: اعترافات المتهمين جاءت تحت الإكراه

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، الاستماع لمرافعة الدفاع فى محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و738 متهمًا فى «فض اعتصام رابعة».



ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعرضهم على النيابة بعد مرور 24 ساعة من القبض على المتهمين، وإجراء التحقيقات خارج مقر النيابة العامة، وعدم حضور أى محام مع المتهمين أثناء التحقيق.



كما دفع ببطلان اعترافات المتهمين كونها وليدة إكراه مادى ومعنوى، ودفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء أى حالة من حالات التلبس، وتابع الدفاع مرافعته ببطلان محضر الضبط لخلوه من اسم القائم بعملية الضبط.



كما دفع بانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة القتل والاشتراك فى التجمهر، ودفع بتناقض أقوال شهود الإثبات وعدم وجود أحراز مع المتهمين.



وطلب الدفاع فى نهاية مرافعته ببراءة موكليه من التهم المنسوبة إليهم.