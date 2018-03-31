القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 11:34 ص

22 أبريل.. بدء تسليم 192 وحدة بـ«دار مصر» فى الشيخ زايد

دار مصر
دار مصر
محمد إبراهيم
dostor.org/2111649

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة الشيخ زايد، سيبدأ يوم الأحد 22-4-2018 تسليم 192 وحدة سكنية (8 عمارات) بالحي 12، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالمدينة للفائزين بها.

وقال المهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد: سيتم تسليم وحدات العمارة (B 12) يوم الأحد 22-4-2018، ووحدات العمارة (B 11) الإثنين 23-4-2018، ووحدات العمارة (B 16) الثلاثاء 24-4-2018، ووحدات العمارة (B 17) الخميس 26-4-2018، وسيتم يوم الأحد 29-4-2018 تسليم المتأخرين عن استلام وحداتهم بالعمارات (B 17 – B 16 – B 11 – B 12).

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد: سيتم تسليم وحدات العمارة (B 9) يوم الإثنين 30-4-2018، ووحدات العمارة (B 13) الأربعاء 2-5-2018، ووحدات العمارة (B 15) الخميس 3-5-2018، ووحدات العمارة (B 6) الأحد 6-5-2018، وسيتم يوم الإثنين 7-5-2018، وتسليم المتأخرين عن استلام وحداتهم بالعمارات (B 6 – B 15 – B 13 – B 9).

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس أحمد إبراهيم محمد، أنه على المواطن الفائز بالوحدة أن يتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الشيخ زايد، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم يتوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه صورة بطاقة الرقم القومى للمالك وصورة البطاقة للزوج أو الزوجة، وأصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، وأصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، وصورة إيصال سداد الوديعة وصورة إيصال سداد آخر قسط.

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