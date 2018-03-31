القاهرة : السبت 31 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
04:33 ص

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اقتصاد
السبت 31/مارس/2018 - 11:31 ص

7 مايو.. «محركات التنمية» الملتقى الرابع للمسئولية المجتمعية

الملتقى السنوي الرابع
الملتقى السنوي الرابع
علا العلاف
dostor.org/2111647

ينعقد الملتقى السنوى الرابع للمسئولية المجتمعية فى مصر، للعام الرابع على التوالى، يومى 7 و8 مايو المقبل، بهدف خلق حالة من التكامل بين الأطراف المعنية بالعمل التنموي فى مصر وتوفير الفرصة لكل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لعرض خططهم الخاصة بالتنمية ومناقشة أهم القضايا التي تساهم في تحقيق تنمية فعالة تدفع عجلة الاقتصاد للأمام.

يُعقد الملتقى هذا العام تحت عنوان "محركات التنمية فى القطاعات المختلفة" ليلقي الضوء بشكل أكثر عمقًا على الاحتياجات الفعلية للقطاعات الأكثر تأثيرًا فى حياة المواطن والأكثر عبئًا على ميزانية الدولة، ورؤية مصر 2030 وآليات دعم القطاع الخاص لها ومتطلباته من الدولة لتوحيد الجهود.

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