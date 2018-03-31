7 مايو.. «محركات التنمية» الملتقى الرابع للمسئولية المجتمعية

ينعقد الملتقى السنوى الرابع للمسئولية المجتمعية فى مصر، للعام الرابع على التوالى، يومى 7 و8 مايو المقبل، بهدف خلق حالة من التكامل بين الأطراف المعنية بالعمل التنموي فى مصر وتوفير الفرصة لكل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لعرض خططهم الخاصة بالتنمية ومناقشة أهم القضايا التي تساهم في تحقيق تنمية فعالة تدفع عجلة الاقتصاد للأمام.



يُعقد الملتقى هذا العام تحت عنوان "محركات التنمية فى القطاعات المختلفة" ليلقي الضوء بشكل أكثر عمقًا على الاحتياجات الفعلية للقطاعات الأكثر تأثيرًا فى حياة المواطن والأكثر عبئًا على ميزانية الدولة، ورؤية مصر 2030 وآليات دعم القطاع الخاص لها ومتطلباته من الدولة لتوحيد الجهود.