1.614 تريليون جنيه.. طروحات أدوات الدين الحكومى فى العام الحالى

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن وصول إجمالي طروحات أدوات الدين الحكومي خلال العام المالي الجاري 20172018، إلى ما قيمته 1.614 تريليون جنيه.



وأوضح المصدر، لـ"الدستور"، أنه تم طرح أدوات دين حكومي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بما قيمته 371 مليار جنيه، وخلال الربع الثاني بما قيمته 389.2 مليار جنيه، وخلال الربع الثالث بما قيمته 415 مليار جنيه، وخلال الربع الرابع بما قيمته 438.7 مليار جنيه.



جدير بالذكر، أن إجمالي العجز في الموازنة العامة للعام المالي الجاري 2017- 2018، بلغ 370 مليار جنيه.