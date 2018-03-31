تجديد حبس متهم بسرقة مبالغ مالية من 14 فيزا كارت بالزيتون

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، حبس شاب 15 يوم علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبالغ مالية من 14 فيزا كارت خاصة بالمواطنين.



تعود الواقعة، عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط "محمد.إ"، 28 عامًا، حاصل علي بكالوريوس تجارة، حال استقلاله سيارة مستأجرة.



وتبين قيام المتهم بسرقة سرقة الفيزا كارت الخاص بحاتم ع، 48 سنه، واستخدامها في سحب مبلغ 8000 جنيه، من حسابه الشخصي وبحوزته 12 فيزا كارت بأسماء، وبنوك مختلفة، ومبلغ مالي 5800 جنيه، و4 كروت شحن هواتف محمول، فئة 100 جنيه، و2 هاتف محمول.



بتطوير مناقشته للربط بينه، وبين القضايا المجهولة، اعترف بارتكاب 13 حادث سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المتهم، واتهموه بالسرقة.



تم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

