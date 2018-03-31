القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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السبت 31/مارس/2018 - 10:18 ص

خبير: زيارة الوفد الأمريكي لأثيوبيا ومصر لن يؤثر بمفاوضات «السد»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وائل القمحاوى
dostor.org/2111564

قال الدكتور ضياء الدين القوصي، خبير المياه ومستشار وزير الري سابقا، إن زيارة الوفد الأمريكي لأثيوبيا والسودان ومصر، والذي يحاول تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث بشأن مفاوضات سد النهضة لن يكون له تأثير كبير على أرض الواقع.

وأكد ف يتصريحات لـ "الدستور" أنهم لن يبحثوا عن مصلحة مصر فى هذا المجال، بل سيبحثون عن مصلحة إثيوبيا ولن يكون له تأثير فى المفاوضات.

يأتى ذلك فى ظل زيارة الوفد الأمريكي برئاسة إيريك ستروماير، للخرطوم ثم أديس أبابا والقاهرة، فى محاولة لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

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