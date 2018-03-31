خبير: زيارة الوفد الأمريكي لأثيوبيا ومصر لن يؤثر بمفاوضات «السد»

قال الدكتور ضياء الدين القوصي، خبير المياه ومستشار وزير الري سابقا، إن زيارة الوفد الأمريكي لأثيوبيا والسودان ومصر، والذي يحاول تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث بشأن مفاوضات سد النهضة لن يكون له تأثير كبير على أرض الواقع.



وأكد ف يتصريحات لـ "الدستور" أنهم لن يبحثوا عن مصلحة مصر فى هذا المجال، بل سيبحثون عن مصلحة إثيوبيا ولن يكون له تأثير فى المفاوضات.



يأتى ذلك فى ظل زيارة الوفد الأمريكي برئاسة إيريك ستروماير، للخرطوم ثم أديس أبابا والقاهرة، فى محاولة لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.