«رسلان»: تغيير رئيس وزراء إثيوبيا لن يؤثر على مفاوضات سد النهضة

قال الدكتور هانى رسلان، رئيس بحوث السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن اختيار الدكتور أبى أحمد، رئيسا لوزراء أثيوبيا لن يكون ذو تأثير كبير على مسار مفاوضات بناء سد النهضة، واجتماعات اللجنة الوطنية لبحث الآثار السلبية له.



وأكد رسلان لـ " الدستور "، إن رئيس الوزراء كان موجودا فى موقعه ممثلا للإتلاف الحاكم أو الجبهة الحاكمة وهى مكونة من أربعة أحزاب، وما زال الائتلاف قائما وله تأثير ولم يتغير برحيل رئيس الوزراء لان صلاحياته فى واقع الأمر كانت مقيدة من الائتلاف الحاكم.