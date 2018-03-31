القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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السبت 31/مارس/2018 - 10:06 ص

بلاغ يطالب بمنع سعد الدين إبراهيم من مغادرة البلاد

سعد الدين إبراهيم
سعد الدين إبراهيم
حسام التمساح
dostor.org/2111545

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ولنيابة أمن الدولة العليا لمنع سعد الدين إبراهيم من مغادرة البلاد.

وقال صبري أن سعد الدين إبراهيم يشارك الإخوان فى تشويه الانتخابات ويصدر تقريرا يسيء للعرس الديمقراطي.. وليس من حقه المتابعة بعد رفض "الوطنية للانتخابات" طلبه بسبب عدم اكتمال الشروط فيه.

وأشار البلاغ إلى أن سعد الدين إبراهيم يحاول افتعال الأزمات وإثارة المشكلات واستفزاز القوى الوطنية من أجل رفع دعاوى قضائية ضده، بالإضافة إلى محاولته المتكررة إرضاء الأمريكان والمنظمات فى الغرب، عن طريق تشويه الانتخابات الرئاسية، ليحقق مكاسب شخصية

وأوضح البلاغ أن مركز ابن خلدون ليس من حقه أن يصدر تقارير عن الانتخابات الرئاسية، فقد تقدم بطلب للهيئة الوطنية للانتخابات للحصول على موافقة من أجل متابعة الانتخابات عن طريق جمعية "الرواق الجديد" التابعة لابن خلدون إلا أن طلبه قوبل بالرفض، مما يعنى أنه ليس له حق متابعة أو إصدار أي تقارير عن عملية الانتخابات الرئاسية.

وأمام ذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم بهذا البلاغ ملتمسا إصدار الأمر بمنع سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية من مغادرة البلاد، وضبطه وإحضاره والتحقيق معه في واقعة نشر أخبار كاذبة تسئ للدولة المصرية وللمصريين والاتصال بجهات أجنبية واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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