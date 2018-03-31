محطة مصر للطيران ببرج العرب تجتاز التفتيش المصري

صرح مصدر مسئول بمحطة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بمطار برج العرب الدولي، عن اجتياز الشركة لتفتيشات سلطة الطيران المدني المصري على الخدمات المقدمة لشركة "النيل للطيران".



وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" انه بناءا على تعليمات صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران واحمد شاهين رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بضرورة تقديم أفضل الخدمات لجميع الشركات المتعاقدة مع الشركة الوطنية لما تملكه الشركة من إمكانيات بشرية هائلة فضلا على استخدام أحدث المعدات التى تعاقدت معها الشركة مؤخرا .



وتشهد شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية تطورا هائلا خلال الفترة القليلة الماضية ، حيث حدثت الشركة أسطولها من المعدات والأجهزة والسيارات، الأمر الذي جعل العديد من شركات الطيران الأجنبية العاملة بالمطارات المصرية بالتعاقد معها لتقديم الخدمات الأرضية لها، كما استطاعت تحقيق أرباح مالية تجاوزت 120 مليون فى العام المالي المنصرم.