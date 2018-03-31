القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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السبت 31/مارس/2018 - 10:01 ص

«الصحة»: فحص 515 ألف مواطن في مبادرة الرئيس لمكافحة فيروس سي

«الصحة»: فحص 515
فاتن خديوى - سارة سعودى
dostor.org/2111538

أكد الدكتور يحيى الشاذلي نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، المنسق العام لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي 2020، أن مبادرة الرئيس نجحت فى فحص 515 ألف مواطن في جميع المحافظات، منذ 13 فبراير الماضى.

وأوضح في تصريح لـ "الدستور"، أن الفحص المبدئي أثبت وجود الأجسام المضادة لفيروس سي لدى 93 ألف مواطن، بينما ثبت إصابة 28500 ألف مريض، بعد إجراء تحليل "بي سي آر".

وأشار إلى أنه تم صرف الجرعة الكاملة من علاج فيروس سي لـ 12500 ألف مريض من الذين خضعوا للكشف وأثبتت التحاليل إصابتهم.

وأوضح نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن المبادرة مستمرة في 87 نقطة تمركز على مستوى الجمهورية تغطيهم 348 سيارة كشف وعيادة متنقلة.

وقال إن الحملة تقوم بالمسح الطبي من خلال إجراء تحاليل Elisa وRapid Test للكشف على الأجسام المضادة لفيروس "سي" ويتم إجراء تحليل PCR لمن تكون نتائجهم إيجابية لتحليل الأجسام المضادة للتأكد من إصابتهم بالفيروس، ويتم صرف العلاج في نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان.

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