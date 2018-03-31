القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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اقتصاد
السبت 31/مارس/2018 - 10:00 ص

حصة الدولار في «النقد الدولي» تنخفض لأدنى مستوى

الدولار
الدولار
الدستور
dostor.org/2111537

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي أن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية من العملات، انخفضت في الربع الأخير من 2017 إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، بينما ارتفعت حصص العملات الأخرى في الاحتياطيات.

وأشارت البيانات إلى أن حصة الدولار الأمريكي تراجعت في الربع الرابع من 63.5 % إلى 62.7% في الربع الثالث من 2017.

ووفقًا لبيانات صندوق النقد فإن هذه هي أصغر حصة للدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية للنقد الأجنبي منذ أن بلغت 61.24 % في الربع الرابع من 2013.

وأشارت البيانات أيضًا إلى أن حصة "اليورو" في الاحتياطيات العالمية للعملات كانت الأكبر منذ الربع الرابع من 2014، وأن حصة الين الياباني سجلت أعلى مستوى منذ الربع الرابع من 2002 بينما واصلت حصة اليوان الصيني النمو للربع الثاني على التوالي.

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