آية عبدالله تطمئن جمهورها بعد حادث السير

نفت المطربة أية عبد الله، نجمة برنامج صوت الحياة، ومديرأعمالها عصام نصرالله، الأنباء المتداولة عن عدم قدرتها على الحرك، بعد حادث سير نقلت على إثره للمستشفى.



وأكدت «عبدالله» أنها عادت لممارسة نشاطها الفني بشكل طبيعي وأنها بخير.



وطمأنت «عبدالله» جمهورها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على صحتها.



وطرحت أية عبدالله مؤخرًا أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم، حملت اسم «سكر يا أمة» وأهدتها لكل أم مصرية في عيدها وهي من كلمات عبدالفتاح حامد، وألحان مصطفى دويدار.