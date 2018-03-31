إصابة 25 عاملًا فى حادث تصادم بطريق «الإسماعيلية - الزقازيق»

أصيب 25 عاملا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور، إثر تصادم سيارتين على طريق 36 الحربي "الإسماعيلية - الزقازيق"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج.



تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد هشام مروان مأمور مركز أبوصوير، بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل، على طريق 36 الحربى دائرة المركز.



وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، تبين إصابة 25 عاملا من العمال الزراعيين، بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات وكسور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج اللازم.



تحرر المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

