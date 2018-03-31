القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الثقافة
السبت 31/مارس/2018 - 09:50 ص

«عرابي» أكرمه طلاب المنفى وأهانه ابن بلده

أحمد عرابي
أحمد عرابي
زينب إبراهيم
dostor.org/2111525

إذا نظرنا إلى موقفين في حياة الزعيم الراحل أحمد عرابي، سنجد أنه ينطبق عليه مثل «لا كرامة لنبي في وطنه»، ويمكننا القول في حالة عرابي، لا كرامة لزعيم في وطنه.

أصدر الخديوعباس حلمي قرارًا بالعفو عن «عرابي»، وقبل أن يغادر جزيرة سيلان -منفاه- ذهب إلى الكلية أو المدرسة «الزاهرة» التي أرسى أساسها، لكي يتعلم طلبتها التفقه في الدين، وقد غنى الطلبة لعرابي نشيدًا وهم يودعونه في١٢ سبتمبر ١٩٠١، أي قبل رحيله إلى مصر بستة أيام، وكان ذلك آخر تكريم لعرابي، وهذا هو نشيد وداع الطلبة لعرابي:
بحمدك يا بارئ العالمين
وأنت الرحيم وأنت المعين
وإياك نعبد في كل حين
وإياك يا ربنا نستعين
إذا الصبح أهدى إلينا سنا
عرفنا بشمسك نور الحيا
بجدواك نحيا وأنت الإله
تعاليت يا أرحم الراحمين
فبارك سرنديب في علمها
ومعهد آدابها الزاهرة
وعال على الدهر ذكر اسمها
وأحسن لأبنائها الآخرة.

وقف الطلبة ينشدون -وعرابي يبكي- وبكى الناس رجالًا ونساء عندما استقل عرابي الباخرة في ١٨ سبتمبر ١٩٠١، ووصل إلى السويس في أوائل أكتوبر واتجه بالقطار إلى القاهرة، وعندما شاهده أحد المواطنين وتعرف عليه وهو يغادر المسجد بعد أن أدى الصلاة، قال له: أنت عرابي الذي أتى بالإنجليز إلى مصر؟ وبصق في وجهه، ومضى «عرابي» إلى بيته حزينا ولم يخرج إلا إلى قبره في ٢١ سبتمبر ١٩١١ نسيًا منسيا.

وظل كثير من الناس يظنون أن «عرابي» هو الذي أتى بالإنجليز، مع أنه هو الذي قاومهم وثار على استبداد الخديو توفيق الذي كان يحتمي بهم، ودخل في حراستهم بعد أن هزموا عرابي وجيشه، ولكن التاريخ أنصفه بعد ذلك، وسجل له بالكلمة والصورة، وهو على حصانه يرد على «توفيق» الذي قال إجابة على مطالبة عرابي بحقوق المصريين: ما أنتم إلا عبيد إحساناتنا. فألجمه عرابي بقوله: «لقد خلقنا الله أحرارا، ولم يخلقنا تراثا أو عقارا، فو الله الذي لا إله إلا هو، إننا سوف لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم».

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