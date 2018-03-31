شمس بديلًا لسامية الطرابلسى فى «براءة ريا وسكينة»

تبدأ الفنانة شمس تصوير دورها بفيلم «براءة ريا وسكينة»، الأربعاء المقبل، بمشاهد خارجية فى دار القضاء العالى، وتجسد من خلال الفيلم شخصية «ريا»، وهى الشخصية التى اعتذرت عنها التونسية سامية الطرابلسى.



فيلم «براءة ريا وسكينة» بطولة أشرف مصيلحى ومنة فضالى ومحمود الجندى وحسن عبد الفتاح وياسر على ماهر وأحمد منير وشريف باهر وشمس، وهو من تأليف أحمد عاشور، وإنتاج حلمى شهاب، وإخراج عبد القادر الأطرش.