القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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السبت 31/مارس/2018 - 09:49 ص

شمس بديلًا لسامية الطرابلسى فى «براءة ريا وسكينة»

الفنانة شمس
الفنانة شمس
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2111523

تبدأ الفنانة شمس تصوير دورها بفيلم «براءة ريا وسكينة»، الأربعاء المقبل، بمشاهد خارجية فى دار القضاء العالى، وتجسد من خلال الفيلم شخصية «ريا»، وهى الشخصية التى اعتذرت عنها التونسية سامية الطرابلسى.

فيلم «براءة ريا وسكينة» بطولة أشرف مصيلحى ومنة فضالى ومحمود الجندى وحسن عبد الفتاح وياسر على ماهر وأحمد منير وشريف باهر وشمس، وهو من تأليف أحمد عاشور، وإنتاج حلمى شهاب، وإخراج عبد القادر الأطرش.

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