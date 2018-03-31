القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الثقافة
السبت 31/مارس/2018 - 09:47 ص

أنيس منصور في منفى أحمد عرابي

أحمد عرابي
أحمد عرابي
زينب إبراهيم
dostor.org/2111521

يوجد الكثير من الأشياء المجهولة في حياة الزعماء في منفاهم، حتى المؤرخين لم يعلموا الكثير، ومن هؤلاء الزعماء، أحمد عرابي، الذي استطاع الأديب والمفكر أنيس منصور أن يزور منفاه.

قال « منصور»: «وقد أسعدتني الظروف أن أكون أول من ذهب إلى سيلان -منفى عرابي- وأتابع قصته في منفاه - ١٩عامًا- وأقرأ الصحف يوم وصوله إلى الجزيرة، وأتابع حياته في مدينة كاندي في شمال الجزيرة، وأقلب في دفاتر الكلية الزاهرة، وأضع الورد على القبر المشترك لعبد العال حلمي ومحمود فهمي ويعقوب سامي.

وأضاف: «ولايزال الكثير من حياة هؤلاء الزعماء في منفاهم مجهولًا، حتى مؤرخنا الكبير عبد الرحمن الرافعي عندما تحدث عن منفاهم لم يكن لديه إلا القليل ليحدثنا عنه».

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