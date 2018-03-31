أنيس منصور في منفى أحمد عرابي

يوجد الكثير من الأشياء المجهولة في حياة الزعماء في منفاهم، حتى المؤرخين لم يعلموا الكثير، ومن هؤلاء الزعماء، أحمد عرابي، الذي استطاع الأديب والمفكر أنيس منصور أن يزور منفاه.



قال « منصور»: «وقد أسعدتني الظروف أن أكون أول من ذهب إلى سيلان -منفى عرابي- وأتابع قصته في منفاه - ١٩عامًا- وأقرأ الصحف يوم وصوله إلى الجزيرة، وأتابع حياته في مدينة كاندي في شمال الجزيرة، وأقلب في دفاتر الكلية الزاهرة، وأضع الورد على القبر المشترك لعبد العال حلمي ومحمود فهمي ويعقوب سامي.



وأضاف: «ولايزال الكثير من حياة هؤلاء الزعماء في منفاهم مجهولًا، حتى مؤرخنا الكبير عبد الرحمن الرافعي عندما تحدث عن منفاهم لم يكن لديه إلا القليل ليحدثنا عنه».