كيف احتفل «الفجيرة» باليوبيل الذهبي؟

حرص نادي الفجيرة الإماراتي أن تكون احتفاليته باليوبيل الذهبي مختلفًا، فبعد أن لعب مباراة لكرة القدم مع النادي الأهلي المصري وأحيا الحفل النجم تامر حسني، استعان النادي بالنجمة ديانا حداد لتقدم حفلًا غنائيًا ضخمًا، وقدمت ثلاث أغنيات في وصلتها الغنائية منها أغنية «دويتو» حماسية رياضية جديدة مع الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، والتي شكلت مفاجأة الحفل الذي أقيم في ستاد الفجيرة الدولي.



وحمل الدويتو عنوان «حصن الذيابة» من كلمات الشاعر علي الخوار وألحان الفنان فايز السعيد وتوزيع محمد صالح، وقدمت خلال الاحتفالية أيضًا أغنيتها «حبيبي مصري»، التي تفاعل معها الجمهور في الاستاد بشكل كبير.



ولم تقف الاحتفالية الإماراتية عند هذه الأسماء، بل شارك كل من محمد عساف، والمطربة الشابة كارمن سليمان.