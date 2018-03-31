الدفاع الروسية: خروج 150 ألف شخص من الغوطة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن خروج أكثر من 150 ألف شخص من الغوطة الشرقية، منذ بدء عمل الممر الإنساني.



ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن الوزارة قولها في بيان:"منذ بدء عمل الممر الإنساني في الغوطة الشرقية وبمساعدة مركز المصالحة الروسي خرج أكثر من 150 ألف شخص".



وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أمس، أنه منذ بداية العملية الإنسانية خرج من مناطق عربين وجوبر وعين ترمة وزملكا بالغوطة 31 ألفا و915 مسلحا مع أفراد عائلتهم.



وتابع البيان أن 144 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة الإنسانية، كما أعلن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة للأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرجي رودسكوي، أن المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا، وبالتعاون مع السلطات السورية، يجري عملية إنسانية غير مسبوقة من حيث الحجم في الغوطة الشرقية.

