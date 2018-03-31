«الصحفيين»: بدء تلقي طلبات الحج 7 أبريل لمدة أسبوعين

أعلن حسين الزناتى السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين رئيس لجنة النشاط والحج والعمرة عن بدء تلقى طلبات الزميلات والزملاء أعضاء النقابة الراغبين فى أداء مناسك الحج (برنامج كامل)، للموسم الحالي (1439هـ -2018م)، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق ٧ ابريل ولمدة أسبوعين.



وقال الزناتى، في تصريح اليوم ان النقابة ستقوم بتنظيم بعثة الحج ضمن حجاج المؤسسة القومية لتيسير الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، مع مراعاة تطبيق الشروط التى وضعتها اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء.



وأوضح أن التقديم سيكون وفقا للقواعد المقررة وهى، "أن تكون الأولوية للزملاء الصحفيين الذين لم يسبق لهم أداء الفريضة أو الاستفادة عن طريق النقابة من رحلات الحج، وتكون الأولوية لأرامل الزملاء الصحفيين، ثم الصحفي المسافر بمفرده وبعدهما الصحفي المرافق لوالدته، والصحفي المرافق لوالده ثم الصحفي المرافق لزوجته".



وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الأسماء التي تنطبق عليها القواعد، ورسوم الحج لاحقا، مشيرا إلى أن على الراغبين تقديم الطلبات للزميل عصام عبد المنعم بالدور الثالث بمبنى النقابة.