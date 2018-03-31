القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 08:46 ص

«الصحفيين»: بدء تلقي طلبات الحج 7 أبريل لمدة أسبوعين

الصحفيين
الصحفيين
dostor.org/2111491

أعلن حسين الزناتى السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين رئيس لجنة النشاط والحج والعمرة عن بدء تلقى طلبات الزميلات والزملاء أعضاء النقابة الراغبين فى أداء مناسك الحج (برنامج كامل)، للموسم الحالي (1439هـ -2018م)، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق ٧ ابريل ولمدة أسبوعين.

وقال الزناتى، في تصريح اليوم ان النقابة ستقوم بتنظيم بعثة الحج ضمن حجاج المؤسسة القومية لتيسير الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، مع مراعاة تطبيق الشروط التى وضعتها اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء.

وأوضح أن التقديم سيكون وفقا للقواعد المقررة وهى، "أن تكون الأولوية للزملاء الصحفيين الذين لم يسبق لهم أداء الفريضة أو الاستفادة عن طريق النقابة من رحلات الحج، وتكون الأولوية لأرامل الزملاء الصحفيين، ثم الصحفي المسافر بمفرده وبعدهما الصحفي المرافق لوالدته، والصحفي المرافق لوالده ثم الصحفي المرافق لزوجته".

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الأسماء التي تنطبق عليها القواعد، ورسوم الحج لاحقا، مشيرا إلى أن على الراغبين تقديم الطلبات للزميل عصام عبد المنعم بالدور الثالث بمبنى النقابة.

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«الصحفيين»: بدء تلقي طلبات الحج 7 أبريل لمدة أسبوعين

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