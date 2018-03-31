القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 08:24 ص

سفير طاجيكستان بالقاهرة: نهتم بتطوير العلاقات مع مصر

خسرو ناظري سفير طاجيكستان
خسرو ناظري سفير طاجيكستان بالقاهرة
dostor.org/2111488

أكد خسرو ناظري سفير طاجيكستان بالقاهرة أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بتطوير العلاقات مع مصر في ظل الروابط التاريخية والثقافية المشتركة بجانب فرص التعاون الثنائي التي توفرها إمكانيات كلا البلدين والتي لم تستثمر بعد بالقدر الكافي، فضلًا عن مشاعر الصداقة التي تجمع الشعبين الطاجيكي والمصري والرغبة المتبادلة في تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة.

وقال سفير طاجيكستان - في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم بمناسبة ذكرى مرور 25 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وطاجيكستان التي تحل غدا الأحد - إن السنوات الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في تعزيز علاقاتنا الثنائية بما في ذلك تبادل الرسائل بين الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان والرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب لقاءاتهما الثنائية التي عقدت في مايو 2017 بالرياض على هامش القمة الإسلامية العربية الأمريكية وقمة "البريكس" في الصين مما يؤكد رغبة القاهرة ودوشنبه في المضي قدما نحو الارتقاء بعلاقاتهما الودية إلى مستوى تطلعات الشعبين الطاجيكي والمصري.

وأضاف، إنه يتم الإعداد حاليا لزيارة وزير الثقافي الطاجيكي للقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، ومن المتوقع أن يتم التوقيع خلال الزيارة على مذكرة تفاهم بين وزارتي الثقافة في البلدين التي ستحدد آليات تنفيذ التعاون الثقافي كإقامة المعارض والمهرجانات المشتركة وتبادل وفود الفنانين والمثقفين والكتاب.مشيرا إلي أن هذه المذكرة تأتي في إطار دعم الاتفاقية الحكومية الموقعة في فبراير 2007، كما أن هناك إعداد لتنظيم زيارات للوفود المختلفة ومنها زيارة وفد طاجيكي للقاهرة لإجراء مشاورات سياسية على مستوى مساعدي وزير الخارجية في البلدين.

وقال ناظري إن الفترة الماضية وضعت الأسس القانونية للتعاون الثنائي والذي يشمل مجموعة من الاتفاقيات الحكومية في مجالات مختلفة وانعقاد الدورة الأولي للجنة المشتركة الحكومية في مجال التعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دوشنبه في يناير 2009 برئاسة السفيرة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي آنذاك، مشيرا إلي أنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل انعقاد الدورة الثانية للجنة في القاهرة في موعد يتفق عليه الطرفان، كما تم فتح سفارة طاجيكستان بالقاهرة في عام 2007 وهي الأولي في العالم العربي لتصبح جسرًا لمزيد من التواصل والتقارب بين الشعبين المصري والطاجيكي ولتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وحول مناخ الاستثمار في مصر، قال سفير طاجيكستان إن كل الأرقام تشير بالتأكيد إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وإن صدور قانون الاستثمار الجديد يعد خطوة مهمة أخرى في مسار جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري. مؤكدا أن التطورات الأخيرة في مجال الاستثمار وتحقيق المشروعات المهمة في مصر تفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك.

وأضاف أن لدى المنتج المصري إمكانيات لدخول السوق الطاجيكي من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال المنتجات الزراعية والصناعات المختلفة التي أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا فيها. لافتا إلى أن الدواء المصري يتوافر حاليا بنجاح في السوق الطاجيكي، فضلا عن مشاركة الجانب المصري في مشروعات للبناء هناك.. وطالب المستثمرين المصريين بالسعي نحو التعاون مع طاجيكستان.

وردا على سؤال حول مكافحة مصر للإرهاب، أشار إلى أن بلاده تدعم مصر بقوة في جهودها للقضاء على الإرهاب، خاصة الذي يعد ظاهرة عالمية تتطلب تعاون المجتمع الدولي بعيدًا عن استخدام معايير مزدوجة، مؤكدا أن تحقيق الأمن والاستقرار في مصر أمر مهم ليس بالنسبة لها فقط بل على المستوى الإقليمي والدولي أيضًا.

وأضاف ناظري أن دوشنبه سوف تستضيف في مايو مؤتمرًا دوليًا رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب والتطرف، معربا عن أمله في مشاركة مصر بفعالية في هذا المؤتمر المهم، لافتا إلى التعاون المثمر بين الجهات المختصة في كلا البلدين لمكافحة الإرهاب.

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