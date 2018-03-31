القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 08:23 ص

مصدر أمني عراقي: إصابة ضابط شرطة وابنته في انفجار وسط كركوك

مصدر أمني عراقي:
dostor.org/2111486

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك العراقية اليوم السبت، بانفجار عبوة لاصقة مثبتة بسيارة ضابط شرطة ما أسفر عن إصابته وابنته.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إن "عبوة تم تثبيتها أسفل سيارة ضابط الشرطة انفجرت أثناء مروره في طريق بغداد وسط كركوك، ما أدى إلى إصابته مع ابنته التي ترافقه".

وأضاف المصدر أن "قوة من الشرطة طوقت موقع الحادثة وفتحت تحقيقا بالحادثة ونقلت المصابين إالى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وتشهد محافظة كركوك بين فترة وأخرى خروقات أمنية تشمل تفجير عبوات ناسفة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم السبت عودة أكثر من 500 نازح إلى مناطقهم بمحافظة الأنبار.

وقالت الوزارة - في بيان "إن نحو 152 نازحا عادوا من العاصمة بغداد مخيم التكية الكسنزانية و355 نازحا من مخيمات الوزارة في عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار إلى ديارهم بقضائي القائم والفلوجة "، مضيفا أنه تم نقل الأسر العائدة بحافلات ونقل أمتعتهم بشاحنات حمل خصصت لهم بالتعاون مع وزارة النقل.

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