صحيفة أمريكية: ترامب يجمد 200 مليون دولار مخصصة لإعمار سوريا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتجميد أكثر من 200 مليون دولار مخصصة لإعادة إعمار سوريا حيث تعمل إدارته على إعادة تقييم دورها في الدولة الغارقة في حرب أهلية مدمرة منذ سبعة أعوام.



وأضافت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني إن ترامب أمر وزارة الخارجية بتجميد هذه الأموال بعدما علم من مقال صحفي قرأه أن الولايات المتحدة تعهدت بدفع أموال للمساهمة في إعادة إعمار سوريا.



وكان ترامب أعلن في خطاب ألقاه أمام عمال صناعيين في أوهايو أن القوات الأمريكية ستنسحب من سوريا قريبا جدا، وعبر عن أسفه لما اعتبره تبديد واشنطن سبعة تريليونات دولار في حروب الشرق الأوسط.