الحشد الشعبي العراقي يطلق عمليات تفتيش عن داعش بصلاح الدين

شاهيناز تُحيي حفلًا في الرحاب (صور)

أحيت النجمة شاهيناز، اليوم، حفلًا في «family park» بالرحاب وسط حضور عدد كبير من محبيها. وغنت شاهيناز في الحفل: (كمان كمان، وكده خطر، وقولي قولي، وأحب أعيشلك)، والتقطت شاهيناز عددا كبيرا من الصور ...