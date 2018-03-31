الكرملين يطلب زيارة يوليا سكريبال بعد استفاقتها من الغيبوبة

طلب الكرملين رؤية يوليا ابنة الجاسوس سيرجي سكريبال في المستشفى بعد أن أُعلن أنها قد استفاقت من الغيبوبة ويمكنها أن تتحدث.



وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن إبنة الجاسوس السابق سيرجي سكريبال تتحسن بسرعة بعد أن تم تسميمها مع والدها بغاز الأعصاب في وقت سابق.



ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الروسية ردت على نبأ استفاقة يوليا على تويتر بالقول: «أخبار سارة. نحن نصرّ على حق رؤيتها».



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أحد أفراد الأسرة طلب الحصول على تأشيرة المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن يسافر لزيارة يوليا.



وما زال سيرجي سكريبال حتى الآن في غيبوبة، وقد ذكرت الصحف البريطانية أنه قد يعاني من بعض الأمراض العقلية في حال استفاق من الغيبوبة.