روسيا تؤكد استعدادها لرعاية المفاوضات بين الفلسطينيين والاحتلال

أبدت روسيا استعدادها لرعاية مفاوضات بين قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي ونظرائهم الفلسطينيين، على خلفية الاشتباكات التي وقعت الجمعة في ذكرى يوم الأرض وراح ضحيتها 16 شهيد ومئات القتلى.



وحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، فقد قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن، إن التسوية في الشرق الأوسط يجب أن تقوم على أساس القانون الدولي.

