«غوتيريش» يدعو لإجراء تحقيق بشأن أحداث «جمعة الأرض»

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، عن قلقه البالغ بشأن الاشتباكات التي وقعت عند الحاجز الحدودي في غزة اليوم بين الفلسطينيين المشاركين في "مسيرة العودة الكبرى" وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى مقتل 15 شخصًا على الأقل وإصابة عدد كبير بجراح.



ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في تلك الحوادث.



وناشد الأطراف المعنية الامتناع عن أي عمل قد يقود إلى وقوع مزيد من الضحايا، وخاصة أي إجراء قد يعرض المدنيين للخطر.



وشدد على أن هذه المأساة تشدد على إلحاح إحياء عملية السلام الهادفة إلى تهيئة الظروف للعودة إلى المفاوضات ذات المغزى من أجل التوصل إلى حل سلمي يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمن.



وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة استمع خلالها إلى إحاطة من القائم بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون السياسية.