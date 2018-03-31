إصابة 9 ركاب إثر انقلاب سيارة ميكروباص فى الطود بالأقصر

أصيب 9 أشخاص بكسور وكدمات فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية منشية النوبة بالطود جنوب الأقصر.



وعلى الفور توجه محافظ الأقصر محمد بدر، إلى مكان الحادث حيث تابع نقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولى وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم، والاطمئنان من مدير المستشفى على حالة المصابين، وانتقلت 10 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة فور الإبلاغ عن الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولى.

