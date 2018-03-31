اليوم.. مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 31 متهمًا بـ«أحداث مسجد الفتح»

تستمع محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، لمرافعة 31 متهما فى إعادة محاكمتهم بـ«أحداث مسجد الفتح».



كانت المحكمة فى أول درجة أصدرت غيابيا أحكام تباينت ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.



وأمر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما أسندت لهم النيابة العامة ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت يومى 16 و17 أغسطس 2013