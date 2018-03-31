القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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السبت 31/مارس/2018 - 07:09 ص

آخرهم تامر عاشور.. فنانون لجأوا إلى الطلاق بعد فترة زواج قصيرة

تامر عاشور
تامر عاشور
منار إبراهيم
dostor.org/2111468

شهدت الفترة الماضية حالة من الجدل، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انفصال ثنائيان الفنانين والإعلاميين بعد فترة زواج قصيرة بدون الإفصاح عن أي تفاصيل، والتي ينطبق عليها مثل "يا فرحة ما تمت"، ومن المعروف أن حالات الزواج بين الفنانين التي استمرت لسنوات طويلة نادرة الحدوث؛ وذلك لطبيعة حياة نجوم الفن التي تتطلب تبلد مشاعر الطرف الثاني، خاصة وإن كان خارج الوسط الفني.

ويرصد "الدستور" أبرز المشاهير الذين انفصلوا بعد فترة زواج أو ارتباط قصيرة خلال السطور التالية.

تامر عاشور
كان المطرب تامر عاشور، أخر الفنانين الذين لجأوا "لأبغض الحلال"، عند الله وهو الطلاق، حيث أثار جدل كبير بعد تداول خبر انفصاله عن زوجته سمر أبو شقة، وذلك بعد شهر واحد من الزواج، دون الإفصاح عن أي تفاصيل، وحرص على إخفاء خبر الانفصال لمدة خمسة أشهر؛ منعا لأية إساءة قد تلاحق طليقته، وتعمد أن يتم الطلاق بهدوء وبدون مشاكل حتى لا يتحول الحب إلى كراهية.

وكان حفل زفاف "عاشور" في شهر أكتوبر الماضي، وسط ضجة إعلامية، بعدما أعلن في ديسمبر 2012، خطوبته على حبيبته سمر أبوشقة، من خارج الوسط الفني، وطالت فترة الخطوبة؛ نظرًا لظروف التجنيد والدراسة.

معز مسعود
في نفس السياق؛ أعلنت المرشدة السياحية بسنت نور الدين، انفصالها عن الداعية الإسلامي معز مسعود، بعد زواج دام نحو 6 أشهر، مما سبب صدمة وذهول رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب الزواج الذي لم يدم طويلًا.

وشاركت "بسنت" منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، قائلة: «هي الحياة كده.. قدر بيسوقنا لقدر.. ربنا قدّر وإداني شُهرة في فترة قصيرة، بعدها قابلت قدَري الآخر وهو منفصل عن زيجته الأولى من فترة، وتزوجنا».

وأضافت: «لكن في الآخر الدنيا دنيا، والأشياء ليست دائمًا تبدو كما نتمنى.. الحمدلله، تم انفصالي مؤخرًا، مش مهم إنك تقع، المهم إنك تقوم وتكمل الحياة من تاني، حاليًا أنا مركزة في طريقي وفي تقديم محتوى أقوى.. أدعوا لي».

محمود حجازي
أما الفنان محمود حجازي و"أسما" ابنة الفنان شريف منير، فقد كان لهم الحظ الأوفر في الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة وأن الانفصال جاء بعد نجاحه في مسلسل "أبو العروسة"، برفقة الفنانة الشابة ولاء الشريف، والتي اتهمها البعض بأنها سبب الانفصال.

وأعلنت "أسما" عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" خبر انفصالها عن محمود حجازي، وطالبت الجميع بإغلاق هذا الموضوع وعدم التحدث فيه مرة أخرى، كما شاركت صورة لها برفقة ولاء الشريف لتنفي أي شائعات عن أنها كانت سببا في انفصالهما.

وفيما علق "حجازي"، على انفصاله من "أسما"، قائلًا: «إن الأمر "قسمة ونصيب"، وإنهما لم يتفقا سويا، وتمنى لها التوفيق في حياتها».

ياسمين كساب
ومن جهة سرعة الطلاق، جاء خبر انفصال الفنانة المصرية ياسمين كساب عن زوجها الجراح الروسي آرتيوم كوشرجيان، في المرتبة الثانية بعد ملاك المغربية إذ انفصلت عن زوجها بعد 3 أشهر فقط من الزواج؛ ما أحدث جدلًا واسعًا، إلى جانب الكثير من التساؤلات، وقد أثار خبر الطلاق ضجة لم تحدث في أثناء الزواج نفسه كالعادة مع نجوم الفن.

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